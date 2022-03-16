Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ahmet Sagat rüzgarı esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Ahmet Sagat bu sezon 27 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Ahmet Sagat bombası! Teknik direktör açıkladı...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ilk olarak Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna katarken şimdi de rotayı forvete çevirdi. Özellikle Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşmesinin bitecek olmasının ardından golcü arayışlarına başladı. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuya göre Menemenspor'da çok iyi bir sezon geçiren Ahmet Sagat gündeme geldi. İşte Ahmet Sagat'a dair tüm bilinmeyen detaylar... (BJK spor haberleri)
İzmir ekibinde takım kaptanlığı da yapan 25 yaşındaki forvet sergilediği performansla birçok takımın kıskacına girdi.
Sezon sonunda 1 yıllık daha opsiyonu bulunan Ahmet Sagat'ın adı son olarak Beşiktaş ile anıldı. Bu gelişmenin ardından Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu: