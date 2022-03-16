Barcelona karşısında Camp Nou'daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray'ın kasasını dolduracak.
GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı!
Galatasaray'da performansıyla Avrupa takımlarını peşine takan Kerem Aktürkoğlu için Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi. Campos, başkan Burak Elmasla görüşerek Kerem Aktürkoğlu için alt limit bonservisin ne kadar olacağını ifade etti. (GS spor haberleri)
Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Kerem ile ilgili raporu ortaya çıktı.
"Transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos'un, Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi.