Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya çifte talip! Bonservis bedeli...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Sambacı futbolcu için Palmeiras ve Corinthians'ın ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. İşte son detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 00:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 00:44
Sabah'ın haberine göre; Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.