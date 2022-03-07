Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya çifte talip! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Sambacı futbolcu için Palmeiras ve Corinthians'ın ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 00:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 00:44