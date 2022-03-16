Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve shadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta transfer fiyaskosu! Alex Teixeira'nın maliyeti...
Beşiktaş'ta büyük umutlarla kadroya dahil edilen Alex Teixeira performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılardan yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Teixeira'nın 1 golünün maliyeti ise tam 750 bin euro (12 milyon TL)...
Siyah-beyazlılarda birçok isim beklenen performans seviyesinin altında kaldı.
Sezon başında Şampiyonlar Ligi için kurulan kadroda kuşkusuz en dikkat çekici isimlerden biri Alex Teixeira olmuştu.