Süper Lig'in 28. haftasında ligde üst sıralarda bulunan iki takım olan Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son 2 maçını kazanan siyah beyazlı takım, serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmayı hedefliyor. İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar ve Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor. Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.

VIDA GÖREVE HAZIR

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsizliğini koruyor. Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise görev yapması bekleniyor. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Beşiktaş ile Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, rakibine 8 kez üstünlük kurabilirken 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BOL GOLLÜ GEÇİYOR

İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça gollü geçiyor. Son 4 mücadele de 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurdu. Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlıarı 3-2 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Atiba, Necip, Ghezzal, Teixeira, Larin, Güven.

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Duarte, Epureanu, Caiçara, Berkay, Serdar, Pizzi, Tolga, Trezeguet, Okaka.