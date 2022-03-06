BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Achim Beierlorzer hamlesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda takımın başına yeni bir teknik adam getirmek isteyen ve adı Daniel Farke, Nuno Espirito Santo gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların Alman teknik adam Achim Beierlorzer'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 13:58