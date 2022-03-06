Sezon sonuna kadar Önder Karaveli'yle yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, yeni dönemde takımın başına gelecek ismi belirlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Achim Beierlorzer hamlesi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda takımın başına yeni bir teknik adam getirmek isteyen ve adı Daniel Farke, Nuno Espirito Santo gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların Alman teknik adam Achim Beierlorzer'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idarecilerin; Daniel Farke, Nuno Esprito Santo gibi isimlerin ardından Achim Beierlorzer'i de gündemine aldığı kaydedildi.
Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de bir süre görev yapan 54 yaşındaki Pro Lisanslı Alman teknik adam, daha önce Mainz ve Köln gibi kulüplerde de hocalık yapmıştı.