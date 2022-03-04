Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir düşük performansı nedeniyle eleştirilen Kenan Karaman'ın durumu da yavaş yavaş şekilleniyor.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Kenan'ı devre arasında Sivasspor'a vermeyi reddeden siyah-beyazlıların şimdi bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 27 yaşındaki oyuncu ile Yunan stoperi Goutas'ı takas edebileceği bilgisini siyah-beyazlılarla paylaşmıştı. Domagoj Vida ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta, Goutas da ciddi şekilde düşünülmeye başlandığı ve "Kenan'a karşılık Goutas" önerisinin tekrarlanacağı ifade edildi.