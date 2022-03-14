Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Sözleşmem..."

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için Nef Stadyumu’na geldi. Tosun, maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, müsabakanın favorisinin olmadığını söyledi. Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, “Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş’a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton’da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 19:41