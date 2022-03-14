Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen derbi mücadelesinde 2-1'lik skorla gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından satır başları...

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen derbi mücadelesinde 2-1'lik skorla gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin açıklamalarından satır başları...

"Maçın ilk yarısı çok top kaybettik. Bu da savunmada hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu. 2 gol yedik, daha fazla gol de kalemizde görebilirdik."

"İkinci yarı için aynı fikirde değilim. Çıkışta top kaybetmedik. Oyunun ikinci yarısında oyunu dengeledik. Ama yeteri kadar pozisyon üretemedik."

"Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır."

"Güven'le Kenan'ı oyundan çıkardık. Çok net bir şekilde ön tarafta topu tutamadık. Galatasaray'ın baskısı, beklediğimizden daha uzun sürdü. Gol ve goller, bu süreyi uzattı."

"Bugün oyunun geneline baktığımızda, oyunu kazandığımızı da söyleyemem."