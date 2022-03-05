Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atıp, 7 asist yapan Umut Bozok'u listesine ekledi. İşte transferdeki son detaylar...
Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah- beyazlılar, hücum hattına takviye için Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u listesine aldı. Fotomaç'ın haberine göre lacivert-beyazlıların Lorient'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek. Kasımpaşa'nın satın almak için henüz resmi girişimde bulunmadığı 25 yaşındaki Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atarken, 7 de asist yaptı.