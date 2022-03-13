BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'ya Empoli talip oldu
Beşiktaş'ta savunma hattında sergilediği futbolla tam not alan Serdar Saatçı için İtalyan ekibi devreye girdi. 19 yaşındaki savunma oyuncusunu Empoli takımı, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yakından takip edecek.
Beşiktaş'ın öz kaynaklarından olan Serdar Saatçı için Empoli'nin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Takvim'in derlediği haere göre İtalyan Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç stoperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakın yakından izleyeceği belirtildi. 19 yaşındaki genç yıldız 2020 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Vida'ya benzerliği ile dikkat çeken Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Serdar son olarak Başakşehir maçında 90 dakika oynadı.