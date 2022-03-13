Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi maçının ertelenmesi talebini gereksiz bulduğunu ifade etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a çağrı! Barcelona maçı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e iniş yaptı ve Beşiktaş derbisine burada hazırlandı. Sarı-kırmızılılar ilk etapta ülke puanı için bu maçın ertelenmesini talep etse de, siyah-beyazlı cepheden buna ret geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de çağrı yaparak Barcelona'yla oynanacak rövanş maçının Vodafone Park'ta oynanabileceğini ifade etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi maçının ertelenmesi talebini gereksiz bulduğunu ifade etti.
Başkan Çebi, G.Saraylı yöneticilerin, Barcelona maçını düşünerek zeminin bozulmamasına yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Ülke puanına katkı veren sadece G.Saray olmadı. Katkı veren takımlardan birisi oldu. Beşiktaş'ın da namağlup gruptan lider çıktığı puanların da Türk futboluna katkısı oldu, kabul edilmesi lazım bunun.
Sahanın top oynanabilir halde olması arzu ediliyorsa, gerçeklik buysa, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynanabilir, Olimpiyat Stadı'nda da oynanabilir. Barcelona maçını da isterlerse burada oynayabilirler. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, kapımız açık. Bu mazereti kabul etmiyorum. O gün hava şartları yönetmelikte olduğu gibiyse, o zaman uygulanır. Spekülasyonlara sebep olur bu durum" cümlelerine yer verdi.