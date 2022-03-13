Sahanın top oynanabilir halde olması arzu ediliyorsa, gerçeklik buysa, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynanabilir, Olimpiyat Stadı'nda da oynanabilir. Barcelona maçını da isterlerse burada oynayabilirler. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, kapımız açık. Bu mazereti kabul etmiyorum. O gün hava şartları yönetmelikte olduğu gibiyse, o zaman uygulanır. Spekülasyonlara sebep olur bu durum" cümlelerine yer verdi.