Beşiktaş'ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson'ın kulüple sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Atiba Hutchinson gelişmesi! Beşiktaş'ta kalacak mı?
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 39 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusuydu. Siyah beyazlı ekip, Kanadalı orta sahayla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 10:31
39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, Atiba'dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.