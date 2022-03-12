Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Gündeme dair önemli açıklamlarda bulundan Çebi, transfer konusuna da değindi. Siyah beyazlı kulübün eski futbolcusu Anderson Talisca hakkında da konuşan Çebi, "Bütçemize uyarsa getiririm" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Gündeme dair önemli açıklamlarda bulundan Çebi, transfer konusuna da değindi. Siyah beyazlı kulübün eski futbolcusu Anderson Talisca hakkında da konuşan Çebi, "Bütçemize uyarsa getiririm" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şu şekilde;

"Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Talisca Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm."

"Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda Talisca'nın yolunu açık eylesin."