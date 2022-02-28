Beşiktaş'ın çok gol kaçırdığı için en çok eleştirilen futbolcusu olan Michy Batshuayi, Sivas karşısında iki gol atarak ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Batshuayi'nin bu kadar eleştiriye karşın gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmesi oldu.