SOL KANAT ETKİSİZ KALDI



Fotomaç'ta yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde yapılan yeni görüşmede Onyekuru'nun, Beşiktaş formasını giyebileceği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon euro yıllık ücret önerildi. Başakşehir'in de istediği Onyekuru için şu anda Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretten fazlasını teklif eden olmadı.