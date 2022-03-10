Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. TFF'den yapılan duyuruda, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 18:13
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasında Atilla Karaoğlan görev alacak.
Süper Lig'de 29. haftanın programı ve hakemler şöyle:
12 Mart Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan