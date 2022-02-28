Beşiktaş'ta Önder Karaveli belirsizliği! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik sorumlu olarak görev alan Önder Karaveli'nin geleceği merak ediliyor. 47 yaşındaki hocanın futbolcularıyla olan iletişimi dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası ise gelecek sezon takımın başında kalmak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 06:40