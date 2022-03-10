Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Pjanic için bomba takas iddiası! Yeni takımını açıkladılar
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı kulübe transferiyle büyün yankı uyandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Boşnak yıldızın takasta kullanılacağı öğrenildi. İşte Miralem Pjanic'in yeni adresi... (BJK spor haberi)
Barcelona'ya geri dönecek olan yıldız futbolcunun geleceği de merak konusu.
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan ve fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün derlediği habere göre; Barcelona, sezon sonunda dönecek olan Pjanic'i takasta kullanacak.