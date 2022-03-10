BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Pjanic için bomba takas iddiası! Yeni takımını açıkladılar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı kulübe transferiyle büyün yankı uyandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Boşnak yıldızın takasta kullanılacağı öğrenildi. İşte Miralem Pjanic'in yeni adresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 13:55