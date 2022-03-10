BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu'na Almanya'dan dev talip! Galatasaray derbisinde...

Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gelecek isimler kadar yeni sezonda ayrılacak oyuncular da merak konusu. Performansıyla birçok Avrupa takımının takibine giren isimlerde Ersin Destanoğlu için de Alman devi harekete geçti. Genç eldiveni, bu haftaki Galatasaray derbisinde izleyecekler. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 06:40