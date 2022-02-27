Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Fotomaç'ta yer alan haberde, bu sezon yaşanan gol sıkıntısının önümüzdeki sezon yaşanmaması için genç ve kaliteli bir forvet alarak kadrosunu güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, Artem Dovbyk için devreye girdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan forvet atağı! Artem Dovbyk...
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleriyaşanıyor... Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Ukrayna Ligi takımlarından Dnipro'nun golcüsü Artem Dovbyk için menajerinden görüşme talep etti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 06:40
Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için menajerinden bir görüşme talep ettiği belirtildi. Dinipro yönetiminin Artem Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.
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Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.