Erman Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi: Kopuk kopuk ve bireysel...

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma ile ilgili A Spor yorumcusu ve Fotomaç Yazarı Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerde bulundu. Toroğlu, " Şunu söyleyebilirim; çok kalitesiz bir mücadele, iki takım da iyi değil, maalesef hakem de iyi değil. Fırsatları değerlendiren Beşiktaş 3-2 kazandı o kadar. Sivasspor geçtiğimiz yıllardaki Sivasspor değil. Yaşlandılar. Bu maçta sahaya çıkan kadro 30 yaşın üstünde. Yiğidolar'ın heyecanlı tempolu oyunu yok. Beşiktaş da kopuk kopuk ve bireysel. Bazıları bir iki hareket yapıp gol atıyor, bazıları da özellikle kaleci Ersin, iyi oynayarak maç kurtarıyor. " dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 06:40