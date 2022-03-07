Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı ve 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Ben çalışmaya başladığımdan beri bu senaryoyu defalarca yaşadık. Oyunu kazandığımız bir maçı skor olarak kazanamadık." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Önder Karaveli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Ben çalışmaya başladığımdan beri bu senaryoyu defalarca yaşadık. Oyunu kazandığımız bir maçı skor olarak kazanamadık.

Daha az sayıda pozisyon bulsak da oyuncularımızın gösterdiği performanstan son derece memnunum. Yine golü atamamak bizim için problem oldu.

Rakip 35. dakikada ilk geldiği pozisyonla birlikte golü attı. Devreye beraberlikle girmek isterdik ama onu yapamadık. Maçın son bölümlerinde net bir pozisyon bulamadık.

Welinton sakatlandı, Necip oyuna girecekti ama ilk devrenin bitmesine 20 saniye vardı. Bir hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. İkinci yarının yüksek tempolu olacağını düşünüyorduk, bu sebeple bu kararı aldık. Golde pozisyonunda 4 savunma oyuncumuz da bulunuyordu.

Umarım önümüzdeki hafta için sakat oyuncularımızdan düzelen isimler olur, doktorlarımız sakat oyuncularımızı derbi maça yetiştirmek için yoğun çaba gösteriyor.