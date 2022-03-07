Beşiktaş ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çaldı.
Ev sahibi ekip maça, Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan ve Güven 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.
Maçın ilk golü Başakşehir'den geldi. Turuncu lacivertliler, 35. dakikada Trezeguet ile 1-0 öne geçti.
Beşiktaş bu gole 41'de Güven Yalçın ile yanıt verdi.
İlk yarının son anlarında konuk ekipte sahneye çıkan Okaka, 45+4'te takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda siyah beyazlılar, 54'te Kenan Karaman ile skoru 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 45 puanla 7. sırada yer alırken, Başakşehir ise 47 puanla 3. sırada kaldı.