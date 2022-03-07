Beşiktaş 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk etti. Kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetti. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve Beşiktaş ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların golleri, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan geldi. Turuncu lacivertlilerin sayılarını ise Trezeguet ve Okaka kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 21:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 22:12