KARAVELİ'NİN TEK DERDİ GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor karşısında çok iyi oynamalarına ve sayısız pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta, takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor.