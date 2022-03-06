Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira sürprizi! Ülkesinden talip çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenen performansı veremeyen Alex Teixeira ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden talip çıktığını ve sezon sonunda girişimlerin başlayacağı kaydedildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Milliyet'in haberine göre; Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlıların yolunu tutan Teixeira'nın Kartal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.