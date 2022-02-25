Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı transferler konusunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan hoca ve golcü açıklaması!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, açıklamalarda bulundu. Kazancı, yeni sezon planlamaları hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Siyah beyazlıların sportig direktörü, teknik direktör ve forvet konusunu da açıklığa kavuşturdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezonu U19 sorumlusu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın yeni hoca arayışını sürdürdüğünü kaydeden Kazancı, aynı zamanda santrfor çalışmalarında da bulunduklarını kaydetti.
Kazancı, Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin beklenen performansı vermemesi nedeniyle önümüzdeki sezon sözleşmesini uzatmama kararı alan Siyah-Beyazlılar'ın elinde geniş bir liste olduğunu kaydetti.