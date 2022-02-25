Son dakika: Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıları bu zorlu deplasmana götürecek olan uçak Sivas'taki olumsuz hava şartları nedeniyle rötar yaptı ve uçuşun saati değişti.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 17:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 18:32