BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan stoper hamlesi: Tayyip Talha Sanuç!

Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan siyah-beyazlılar, stoper hattı için yeni bir hedefi listesine ekledi. Abdülkerim Bardakçı ve Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için temasları sürdüren Kara Kartal, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 11:48