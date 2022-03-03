Halil Umut Meler'e kötü hakem diyemem ama önemli bir gerçek var ki; bu hakem arkadaş Beşiktaş maçlarını kötü yönetiyor. Futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok. Eğer bir kupa maçı oynuyorsanız, saha ve seyirci avantajınız varsa bu kadar riske gerek yoktu. Ve tabii ki atamıyorsanız yemeyeceksiniz. Şimdi ne desek boş ama Beşiktaş dünkü yenilgiyle büyük ihtimalle sezonu kapattı.