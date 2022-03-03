SİNAN VARDAR - STRATEJİK HATA
Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı. Peki Beşiktaş neden elendi? Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz.
SİNAN VARDAR - STRATEJİK HATA
Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı. Peki Beşiktaş neden elendi? Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz.
Kupaya böylesine trajik vedayla el salladı Kara Kartal! Belki de sezonun en önemli maçı kaybedildi ve Avrupa'ya giden kısa yol kapandı.
Neticeye değil, haticeye bakarsak... Ghezzal olmak üzere Beşiktaş müthiş bir enerjiyi sahaya sürdü. Kartal, Rosier ve Umut'la sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltırken Ghezzal 22 futbolcu arasında sanki krallığını ilan eder gibiydi. Cezayirli sihirbaz, Beşiktaş'ı harika yönetirken onu izlemeye doyum olmaz dakikalar başlıyordu.
Atiba her zamanki gibi dikine kaleye giderken, Kenan ve Alex de seri paslarla Kayserispor savunmasının başını döndürdü. Kayserispor kalesi düştü düşecek derken kaleci Cenk ayakta duran isimdi. Batshuayi son vuruşlarda biraz becerikli olsa Beşiktaş ilk 45 dakikada fişi çekecekti. Sonradan oyuna giren Larin ve Güven de turist gibi sahada dolaşınca ne söylesek boştu. Kenan oyundan alınırken ıslığı hak etmedi ama Batshuayi sabır törpüsü...
Kayseri'de Carole iki harika asiste imza atarken sahanın en iyilerinden biriydi. Hikmet Karaman'ın dün 5 önemli eksiğe rağmen, rakibinin gücüne saygı göstererek takımını yarı finale taşımasını tebrik ederim.
Halil Umut Meler'e kötü hakem diyemem ama önemli bir gerçek var ki; bu hakem arkadaş Beşiktaş maçlarını kötü yönetiyor. Futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok. Eğer bir kupa maçı oynuyorsanız, saha ve seyirci avantajınız varsa bu kadar riske gerek yoktu. Ve tabii ki atamıyorsanız yemeyeceksiniz. Şimdi ne desek boş ama Beşiktaş dünkü yenilgiyle büyük ihtimalle sezonu kapattı.
TURGAY DEMİR - ÖNDER KARAMAN!
Önce yiğidin hakkını (!) verelim!. Bak Önder hocam, sen Kenan'ı futbolcu sanıyorsun ya işte o noktada bitiyorsun. Yeni sezonda kim gelir bilmem ama sen gidersin hocam, gitmelisin de net!
Evet harika bir kupa maçı izledik. Kayserispor ilk on dakikada etkili oynadı bir gol attı, Beşiktaş 65'e kadar rakibini adeta ezdi, yedi-sekiz pozisyon buldu ama sadece bir gol atabildi. Hikaye bu kadar basit.
Beşiktaş önde basıyor, Ghezzal, Atiba ve Texeira ile iyi top kullanıyor ama Kenan ve Umut Meraş'ın pas trafiğini bozup rakibe nefes aldırmaları nedeniyle emekler boşa gidiyor. Manzara böyleyken dahi çok sayıda pozisyon ise Batshuayi'nin beceriksizliğine kurban gitti.
Normal şartlarda ilk on dakikadan sonra oyunu bu kadar domine eden Beşiktaş'ın dört-beş gol atması lazım ancak bu bir türlü olmuyor. Eee atamayana da atıyorlar doğal olarak. Nitekim Kayserispor bulduğu ilk kontratakta ikinci golünü attı… Konuk takım az ve öz oynadı, fırsatçılık yaptı, kalesini iyi savundu ve turu aldı, kaçtı. Tebrikler.
Gelelim hakeme. Kayserisporlu oyuncular Ghezzal'ı adeta nöbetleşe dövdüler, Halil Umut Meler sadece parmaklarıyla saymakla yetindi. Sonlara doğru omuz omuza mücadelede kendisi pozisyonu net görüp devam ettirmesine rağmen eyyamcı yardımcısına uyup kırmızı kart gösterdi. VAR uyarmasa bir skandala daha imza atacaktı.
Öbür taraftan Necip'in içinde olduğu pozisyonda, top Kayserisporlu oyuncunun eliyle temas ediyor her ne hikmetse VAR uyarmadı bile. Yazık bu ülke futboluna, gerçekten yazık.