Beşiktaş'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği ve Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çılgına çevirdi. Taraftarlar özellikle Aboubakar özlemlerini yüksek sesle dile getirmeye başladılar.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi taraftarı çileden çıkardı! "Vincent Aboubakar'ın kramponunu taşıyamaz"
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yerine transfer edilen Michy Batshuayi'nin gol yollarında etkisiz kalması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Batshuayi, Abou'nun kramponunu taşıyamaz, Batshuayi golcüyse, Aboubakar Genelkurmay Başkanı'dır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan haberde, Vincent Aboubakar'ın geçen sezonki performansı ile onun yerine transfer edilen Michy Batshuayi'yi kıyaslayan taraftarlar sosyal medyada tepkilerini ortaya koydu. Birçok taraftar Aboubakar'ın Beşiktaş'taki performansına özlemini dile getirdi.
VINCENT ABOUBAKAR'I MUMLA ARATIYOR
Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan taraftarlar Aboubakar'ın geri gelmesini istedi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğunun mimarlarından olan Vincent Aboubakar'ı Beşiktaş bu sezon mumla arıyor.