ARTILARI

-Hücum presi çok etkili, her yerdeki baskıya katılıyor.

-Tekte etkili, sert vuruşları var, gol vuruşları temiz.

-Önüne atılan toplarda çok etkili. İyi bir kontratak oyuncusu.

-İyi bir takım oyuncusu, ekip içinde çok seviliyor

-Sonuna kadar savaşıyor, sorun çıkarmıyor, görevini yapmaya çalışıyor.

EKSİLERİ

-Kafa toplarında hiç yok. Her 3 kafa topundan 1'ini alabiliyor.

-Sırtı dönük oyunda yok. Top alamıyor, indiremiyor, takımı önde tutamıyor.

-Agresif savunma oyuncuları için çok yumuşak, onlarla kavga edemiyor.

-Sadece sağ ayağı çalıştığı için, o tarafı kolay kapatılıyor.

-Henüz Kartal'ın aradığı forvet dedirtemedi.