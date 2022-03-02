Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen, Kevin N'Koudou'nun siyah- beyazlılara faturası ağır oldu!
Beşiktaş'a ağır N'Koudou faturası! 171 milyon lira...
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla beklentileri karşılamayan Kevin N'Koudou'nun ekonomik boyutu ağır oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 16:16
Fanatik'in haberine göre; Kartal, 27 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham'dan 2019'da 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Futbolcu ile de yıllığı 1.6 milyon liradan 4 yıllık sezonluk sözleşme yapan Beşiktaş, futbolcuya 6.4 milyon Euro'luk ödeme yapıyor.
Bonservis bedeli de hesaba katıldığında toplamda N'Koudou'ya 10.9 milyon Euro, yani güncel kurla 171 milyon lira harcadı.