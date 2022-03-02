Fanatik'in haberine göre; Kartal, 27 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham'dan 2019'da 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Futbolcu ile de yıllığı 1.6 milyon liradan 4 yıllık sezonluk sözleşme yapan Beşiktaş, futbolcuya 6.4 milyon Euro'luk ödeme yapıyor.