Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin geleceği merak konusu. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Karaveli, başarılı bir grafik çizdi. Sezon sonunda başta Şenol Güneş olmak üzere birçok hocayla da anılan siyah beyazlılarda, başkan Ahmet Nur Çebi'nin planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın sonrası göreve gelen ve takıma bir nebze de olsa nefes aldıran ardından Süper Kupa'yı kazanan teknik direktör Önder Karaveli'nin Beşiktaş'taki geleceği kalan periyodun ne kadar iyi geçirileceğine bağlı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezon da takımın başında yer almak istiyor ancak Beşiktaş yönetimi, bu birliktelik için yeni başarılar bekliyor. Buna göre Süper Lig'de kalan maçlarda en az kayıpla atlatılmasını şart koşan siyahbeyazlı idareciler, Ziraat Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını talep ediyor. Önder Karaveli, istenen şartları yerine getirirse gelecek sezon da devam etmesi için büyük bir avantaj yakalamış olacak.

TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ YÜKSELDİ

Fotomaç'ın haberine göre; öte yandan siyah-beyazlı yönetim ise yeni bir sözleşme için haziranı bekleyecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, mayısta yapılacak olan başkanlık seçimini tekrar kazanması halinde Karaveli ile tekrar masaya oturacak. Taraflar istenilen şartlar oluşması halinde haziran ayında görüşecek. Beşiktaş, Karaveli'nin takımın başına gelmesinin ardından puan ortalamasını yükseltirken gol yeme istatistiğini de düşürmüştü. Karaveli'nin futbolcular tarafından da sevilmesi hocanın elini güçlendiriyor.