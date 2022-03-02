Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Favre Rusya'dan ayrıldı!

Son dakika spor haberi | Son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'ı çalıştıran ve daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Daniel Farke, Ukrayna'ya açılan savaş sonrası Rusya'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 17:25