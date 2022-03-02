Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile ismi geçen ancak anlaşma olmayan Alman teknik direktör Daniel Farke, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Favre Rusya'dan ayrıldı!
Son dakika spor haberi | Son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'ı çalıştıran ve daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Daniel Farke, Ukrayna'ya açılan savaş sonrası Rusya'dan ayrıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 17:25
Alman teknik direktör Daniel Farke, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rus takım Krasnodar'dan savaş sebebiyle ayrıldı.
Krasnodar'dan yapılan açıklamada Farke ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı alındığı ifade edildi. Farke, 48 gün görevde kalmış oldu.