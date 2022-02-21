Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperin indirim yaparak kalmasını isteyen siyah beyazlı yönetim, Altay sınavı sonrası Vida ile tekrar bu konuyu görüştü. Tecrübeli kramponun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

