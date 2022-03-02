Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen Beşiktaş için en güçlü aday Alexander Sörloth. Siyah beyazlı kulüp Norveçli golcü için kulübü Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Öte yandan Beşiktaş, yapılacak teklif için rakamları da netleştirdi. İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş, listesinin ilk sırasında yer alan yıldız forvet Sörloth konusundaki ısrarını korurken oyuncu için yapılacak tekifteki rakamlar da belli olmaya başladı. Siyah beyazlı yönetimin uzun süredir üzerinde bütçe görüşmeleri yaptığı 26 yaşındaki forvet için mayıs ayında harekete geçme kararı alınırken, oyuncunun kulübü Leipzig'e önerilecek rakam ve şartlar da belli oldu gibi... Buna göre Beşiktaşlı idarecilerin önce 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro önereceği, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Beşiktaş böylece 3 yılda 9 milyon euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; şu an İspanyol ekibi Real Sociedad'da kiralık forma giyen 1.95 boyundaki Sörloth, isteneni veremediği için fazla şans bulamıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Sörloth için "Onu kim istemez" demişti.

ÖNCELİK SOCİEDAD'DA

Sociedad'ın sezon sonu Sörloth'u 15 milyon euro bonservis ile kadroya katma hakkı bulunuyor, ancak İspanyolların bu opsiyonu kullanmadan oyuncuyu göndermesi bekleniyor. Norveçlinin Türkiye'deki öncelikli kulübü ise Trabzonspor. Trabzon, Sörloth'u istemezse Beşiktaş'a gelebilir.