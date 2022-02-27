Takıma skor katkısı verdiği için mutlu olduğunu kaydeden Rachid Ghezzal, "Vazgeçmemek gerekiyor, biz de vazgeçmiyoruz. Ben takımım adına skora katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir maçtı, inanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Her zaman son dakikaya kadar mücadele ediyoruz. Önümüzde kupa maçı var, dinleneceğiz ve bizim için hedef olan kupa maçına odaklanacağız." şeklinde konuştu.

"OYUM ATIBA'YA"

Maçın oyuncunun Atiba olduğunu belirten Ghezzal, "Maçın oyuncusu bence Atiba. Çok çalışkan. Bu yaşta bu inanılmaz performans gösteriyor. Michy de iyiydi ama oyum Atiba'ya." dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Karşılaşmada siyah beyazlıların en çok koşan futbolcusu olmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Atiba, "Bizim için zor maç oldu. Zor olacağını biliyorduk, Sivas deplasmanı her zaman zor olur. Hafta boyunca iyi çalıştık bu maça. Oyuna iyi başladık, birbirimiz için mücadele edip golü bulduk. Sivasspor, beraberliği yakaladı ama sonunu getirdik. Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.