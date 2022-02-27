Beşiktaş 'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan John Benjamin Toshack, koronavirüs nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı. 72 yaşındaki teknik adamın entübe edildiği ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

JOHN BENJAMİN TOSHACK KİMDİR?

John Benjamin Toshack 22 Mart 1949'da dünyaya geldi. Futbolcu olarak Liverpool formasıyla büyük başarılara imza atti.

1979 yılında teknik direktörlüğe başladığı Swansea City takımını 4. ligden alıp 1982 yılında 1. lige ulaştırdı. Bu futbol tarihindeki en kısa sürede en alt ligden en üst lige çıkış rekorudur. 1984 yılında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinin başına geçti ve takımı ikinci yaptı. 1985'te ilk Real Sociedad'a gitti ve 1987'de İspanya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

1989 yılında Real Madrid'i 107 golle şampiyonluğa ulaştırdı. [Bu rekor hala kırılamamıştır]

Daha sonra sırasıyla Galler Milli Takımı, Real Sociedad ve Deportivo takımlarını çalıştırdı. Deportivo'ya da kral kupası kazandıran Toshack o sezon UEFA kupasında İspanyol ekibinin tarihteki en büyük başarısı olan yarı finale yükselmesini sağladı.

JOHN BENJAMİN TOSHACK BEŞİKTAŞ KARİYERİ

1997'den 1999'un başına kadar görev yaptığı Beşiktaş'a hem Türkiye kupasını hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Ardından büyük çalkantılar içindeki Real Madrid başkan adayı seçimi kazanırsam Toshack'ı Beşiktaş'tan transfer edeceğim dedi.

Seçimi kazandı ve Toshack efsane olduğu Real Madrid'e tekrar döndü. Takım içindeki büyük sıkıntıları çözdükten sonra yerini Del Bosque'ye bıraktı.

Şubat 1999'da Guus Hiddink'in yerine Beşiktaş'tan Real Madrid'e geri dönen Toshack, toplam 37 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Kupa anlamında başarısız olsa da takım içindeki sorunların dinmesine yardımcı oldu. Sonraki sezona da Madrid'in başında olsa da kasım ayında yerini Vicente del Bosque'ye bıraktı ve Real Madrid 4 sene içinde hem İspanya'yı hem de Avrupa'yı domine etti.