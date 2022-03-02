Fotomaç'ın derlediği habere göre; ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu "Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum. Ancak gitmemi istiyorlar,