Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, flaş açıklamalarda bulundu
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleri olay oldu! Lens’ten ‘komik’ indirim
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Lens, flaş açıklamalarda bulundu. ESPN’e “Şimdi çok kazanıp (senelik 1.8 milyon euro) oynayamamaktansa, yüzde 10 indirimi tercih ederim” diyen Hollandalı yıldızın bu sözleri alay konusu oldu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre; ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu "Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum. Ancak gitmemi istiyorlar,
Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Şu anda iyi bir para (Senelik 1.8 milyon euro) kazandığımı düşünüyorum. Daha önce ayrılmayı düşünmüyordum ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa, yüzde 10 indirimi tercih ederim" ifadelerini kullandı.