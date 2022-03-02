Hatayspor'dan sezon başında Al-Arabi'nin yolunu tutan Gabonlu futbolcu, Türkiye'ye dönmek isterken Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim ise 25 yaşındaki Aaron Boupendza'dan bonservis konusunu halletmesini isterken bu sorunun çözülmesi halinde imzalar atılması hedefleniyor. 17 maçta 8 gol, 3 asist kaydeden Aaron Boupendza, geçen Süper Lig'de 22 gol atarak zirvede yer almıştı. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro civarında.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Boupendza transferi için beklemeye geçildi!
Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah beyazlı kulübün listesinde bulunan Aaron Boupendza için temaslar sürerken Beşiktaş, bu transferde beklemeye geçmeye karar verdi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 06:40