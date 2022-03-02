Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah beyazlı kulübün listesinde bulunan Aaron Boupendza için temaslar sürerken Beşiktaş, bu transferde beklemeye geçmeye karar verdi. İşte ayrıntılar...

Hatayspor'dan sezon başında Al-Arabi'nin yolunu tutan Gabonlu futbolcu, Türkiye'ye dönmek isterken Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim ise 25 yaşındaki Aaron Boupendza'dan bonservis konusunu halletmesini isterken bu sorunun çözülmesi halinde imzalar atılması hedefleniyor. 17 maçta 8 gol, 3 asist kaydeden Aaron Boupendza, geçen Süper Lig'de 22 gol atarak zirvede yer almıştı. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro civarında.