Thill, 2023 Aralık ayına kadar sözleşmesi olan kulübü Vorskla Poltava'da toplam 32 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandıran Lüksemburglu oyuncu, 9 da asist yaparken; toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı.