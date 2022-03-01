Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar karosunu genç isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden biri de 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın orta sahasına Olivier Thill!
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah beyazlıların orta saha bölgesi için hedefinde ise Olivier Thill var. Kartal, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere hız verdi. İşte öne çıkan gelişmeler...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40
Siyah-beyazlılar 16 maçta 8 gol 7 asist yapan yıldız futbolcu için harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; Ukrayna'da futbol kariyerini noktalamak isteyen Lüksemburglu futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor, Beşiktaş da sezon sonu öncesi bu anlaşmayı yapmak için görüşmelere yeniden hız verdi.