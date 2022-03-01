Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, suskunluğunu bozdu. Hollandalı kanat oyuncusu, siyah beyazlılarla ilgili flaş ifadelerde bulundu.
Kadro dışı kalan Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar! "Beşiktaş maaşımı ödememek için..."
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, siyah beyazlılarda yaşadıklarına ilişkin flaş ifadeler kullandı. İşte Lens'in sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Lens, 2020-2021 sezonunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrası kadro dışı kalmıştı.
Sabah'ın ESPN'den derlediği haberde, 34 yaşındaki futbolcu, "Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım" dedi.