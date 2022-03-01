Beşiktaş'ta Michy Batshuayi takımda kalacak mı? Kaderi belli oluyor

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi takımda kalacak mı? Kaderi belli oluyor

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki golcünün takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı idareciler, Belçikalı santrfor ile ilgili kararını verdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 11:48