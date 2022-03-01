İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi takımda kalacak mı? Kaderi belli oluyor
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki golcünün takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı idareciler, Belçikalı santrfor ile ilgili kararını verdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.
ÖNDER KARAVELİ İLE KENDİNE GELDİ!
Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.