Beşiktaş, sakatlığını atlatan N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanan N'Koudou'nun yaklaşık 3 ay süren tedavisi tamamlanmış oldu.
Beşiktaş , Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın (1 Mart) saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:
O geri döndü @gknkoudou ⚡ pic.twitter.com/jxuQQwOBzd— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 28, 2022