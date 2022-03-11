Son dakika Beşiktaş haberi | Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren yıldız oyuncu Miralem Pjanic, son yapılan antrenmana katılmadı. Bosnalı yıldızın Galatasaray derbisinde oynanması beklenmiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

MIRALEM PJANIC'TE SON DAKİKA

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren yıldız oyuncu Miralem Pjanic, son yapılan antrenmana katılmadı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Bosnalı yıldızın Galatasaray derbisinde oynanması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun derbi maçta yedekler arasında da olması zor görünüyor.

Bu sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Pjanic, 22 maça çıktı. Bosnalı yıldız bu maçlarda 4 asist katkısında bulunmuştu.