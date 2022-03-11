Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
MIRALEM PJANIC'TE SON DAKİKA
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren yıldız oyuncu Miralem Pjanic, son yapılan antrenmana katılmadı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Bosnalı yıldızın Galatasaray derbisinde oynanması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun derbi maçta yedekler arasında da olması zor görünüyor.
Bu sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Pjanic, 22 maça çıktı. Bosnalı yıldız bu maçlarda 4 asist katkısında bulunmuştu.