Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu mağlubiyetle siyah-beyazlıların 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, dakika 10'da Zenatha Coleman ve 40. dakikada Kennya Cordner'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü 90. dakikada Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Ayrıca siyah-beyazlılarda kaleci Fatma Şahin 49. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini Fenerbahçe'den almış oldu.

DERBİDE GERGİNLİK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.



Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

