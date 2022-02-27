Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündüğü hoca adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken, listenin 1 numarasında prensip anlaşmasına varılan Nuno Espirito Santo geliyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Nuno Espirito Santo'da sona doğru! Yönetim vazgeçmiyor
Süper Lig'de zirve yarışından kopan Beşiktaş, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı hoca adaylarıyla görüşmelerini devam ettirirken, listenin 1 numarasında Nuno Espirito Santo var. Santo ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, 43 yaşındaki teknik adamı kendi bütçesine çekmesi halinde 2 senelik sözleşmeyi imzalatacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan haberde, Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın 43 yaşındaki teknik adama, takımın mevcut durumu ve gelecek planlarıyla ilgili bilgiler verdiği, tarafların proje üzerinde fikir alışverişinde bulundukları ve ortak bir noktada buluştukları öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin başarılı çalıştırıcı Nuno Espirito Santo'da ısrarcı olmasının en önemli nedeninin ise, tecrübeli teknik adamın Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi farklı futbol ekollerinde çalışması.
SÜREKLİ YENİLİK PEŞİNDE
Planlama üzerinde birlikte fikir yürüten Beşiktaşlı yetkililerle Santo arasında, en belirleyici etkenin Santo'nun yıllık kazancı olacağı, Beşiktaş yönetiminin Santo'yu kendi bütçesine çekmesi halinde ünlü hocaya şimdiden 2 senelik imza attırmak istediği öğrenildi.