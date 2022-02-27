Bu arada Santo'nun koşullara ve rakibe göre hem sistemi hem de oyun içi planı değiştirebilmesi özelliği de siyah-beyazlıları cezbediyor. Teknik Direktörlük kariyerine Portekiz'in Rio Ave takımında başlayan Santo, esas patlamayı Wolves'ta yaptı. Santo, buradaki başarısıyla Tottenham'ın Mourinho'dan sonraki tercihi oldu.