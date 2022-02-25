Fotomaç'ın derlediği habere göre sportif direktör Ceyhun Kazancı, sözleşmesini uzatmak istediği 23 yaşındaki genç forvete senelik 10 milyon TL'lik bir teklif sundu. Ancak genç oyuncunun menajeri Ersin Akkan, en azından 1 milyon euro (16.5 milyon TL) olmasında diretiyor, ayrıca anlaşmanın euro olarak yapılmasını şart koşuyor.