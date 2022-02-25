BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da sezon sonu 3 ayrılık birden! Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Cyle Larin...

Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam edecek olan siyah beyazlı kulüpte, bazı ayrılıklar da yaşanacak. Yönetim, bir türlü anlaşma sağlayamadı Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Cyle Larin için kapıları kapattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40