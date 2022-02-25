Beşiktaş, sözleşmesi biten 14 oyuncudan sadece Vida, Larin ve Güven'le yoluna devam etmek istiyor. Ancak şu ana kadar üç oyuncuyla da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. İşte son durum:
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da sezon sonu 3 ayrılık birden! Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Cyle Larin...
Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam edecek olan siyah beyazlı kulüpte, bazı ayrılıklar da yaşanacak. Yönetim, bir türlü anlaşma sağlayamadı Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Cyle Larin için kapıları kapattı. İşte detaylar...
VIDA'YA ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI
Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Vida, 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklife karşılık, 2 milyon Euro'dan aşağı henüz düşmedi. Kariyerinin sonuna doğru daha iyi bir kontrat almayı bekleyen Hırvat stoper, Beşiktaş'ın teklifini biraz daha artırmasını istiyor.
Sabah'ın haberine göre; yönetim ise 1.5 milyon Euro'da kararlı. Vida'nın yerine alternatif arayışlar başlatıldı.