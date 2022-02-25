Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam kararı çıksa da, yeni sezon için adaylar üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Çebi, teknik direktör arayışlarında tüm yetkiyi sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nuno Espirito Santo Kartal'la anlaşmaya vardı!
Beşiktaş'ta gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Tottenham'da görev yapan Nuno Espirito Santo listenin ilk sırasında yer alıyor. Beşiktaş 43 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı. (BJK spor haberleri)
Geldiği günden bu yana bir çok konuda önemli çalışmalara imza atan Kazancı da Portekiz, Almanya ve Hollanda ekolünden isimleri araştırıyor. Genç ve başarıya aç bir isim arayan Kazancı, Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Portekiz ekolü üzerinde araştırmalar yapıyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Portekizli Nuno Espirito Santo ile ilk görüşmeyi yapan Kazancı, oldukça kapsamlı bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmede Portekizli teknik adamla hedefler, çalışma ortamına dair detaylar dahi konuşuldu. Görüşmelerin ardından tarafların prensipte anlaşmaya vardıkları, ancak bir süre sonra yüz yüze bir görüşme daha yapacakları ifade edildi.