Fotomaç'ın derlediği habere göre Portekizli Nuno Espirito Santo ile ilk görüşmeyi yapan Kazancı, oldukça kapsamlı bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmede Portekizli teknik adamla hedefler, çalışma ortamına dair detaylar dahi konuşuldu. Görüşmelerin ardından tarafların prensipte anlaşmaya vardıkları, ancak bir süre sonra yüz yüze bir görüşme daha yapacakları ifade edildi.