Beşiktaş, Leipzig'de tutunamayan, Sociedad'da da beklentilerin uzağında kalan Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın Alexander Sörloth transferi çıkmaza girdi!
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Alexander Sörloth ile ilgileniyordu. Almanya'da Leipzig'de tutunamayan, İspanya'da Sociedad'da da beklentilerin uzağında kalan yıldız futbolcunun, siyah beyazlılara transferinde önemli bir engel oluştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 09:56
Fakat Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel Trabzonspor.
Norveçli golcüyü kadrosuna katma önceliği Karadeniz temsilcisinde.